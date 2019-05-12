МВФ согласился выделить Пакистану 6 млрд долларов

Власти Пакистана и представители Международного валютного фонда (МВФ) согласовали условия предоставления Исламабаду кредита в размере 6 млрд долларов, сообщил советник пакистанского премьера по финансовым вопросам Абдул Хафиз Шаикх.

Шаикх уточнил, что кредит от МВФ будет предоставлен сроком на три года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo.tv.

Делегация МВФ находится в Пакистане с 29 апреля.

Пакистан с 1980 года неоднократно обращался в МВФ за финансовой помощью, последний раз – в 2013 году, когда Исламабад получил заем в 6,6 млрд долларов.