Эксперт предположил, как комплексы С-300 попали в США

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко предположил, как системы С-300 могли попасть на полигон в США, о чем ранее сообщили СМИ.

«С-300, предположительно, попали в США с Украины», – сказал Коротченко РИА «Новости».

По его словам, в рамках секретной программы сотрудничества между военными ведомствами Украины и США в период президентства Петра Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300.

«Возможно, в рамках этого договора был подписан контракт на поставку в США старой советской системы ПВО С-300 для ее изучения личным составом ВВС США и выработки методов противодействия подобным комплексам», – допустил Коротченко.

Однако, подчеркнул он, старые «трехсотки» – это разработка 80-х годов. Никаких секретных сведений, актуальных на 2019 год, американцы из их изучения получить не смогут, добавил Коротченко.

Он пояснил, что современная российская техника типа С-400 ничего общего с теми старыми советскими «трехсотками» не имеет. «Разве что литер «С» (система), поэтому даже получение сведений о советских С-300 30-летней давности не позволят США противостоять нашим «Триумфам», – добавил Коротченко.

Ранее Defence Blog со ссылкой на появившийся в Сети спутниковый снимок сообщил, что на военном полигоне в США замечена зенитная ракетная система С-300ПТ.