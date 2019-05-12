В США заметили комплексы С-300

В Сети опубликован спутниковый снимок военного полигона в США, на котором, как предполагается, размещены пусковые установки и машины управления зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ.

Фото опубликовано в Twitter. На нем отмечены пусковые установки 5П85ПТ, которые смонтированы на полуприцепах, а также командный пункт 30Н6 из машины управления и трейлера с радаром на вышке, сообщает «Российская газета».

Пусковые установки и машины управления системы ПВО С-300 на американском полигоне. Фото @border9999 pic.twitter.com/wBgK35JiPo — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 12 мая 2019 г.

Обычно системы ПВО российского типа используются американскими военными для учений своей авиации, чтобы добавить реализма тренировкам.

ЗРК С-300П был принят на вооружение в 1978 году, его поставляли в 14 стран мира. На Украине после распада СССР находилось 250 пусковых установок С-300ПТ и техника управления.

В апреле сообщалось, что военные Израиля провели несколько учений с ВВС Греции, при этом использовались комплексы С-300, расположенные на Крите.