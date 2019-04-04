Израиль и Греция провели тайные учения по противостоянию российским С-400

Военные Израиля провели несколько учений с ВВС Греции для изучения способов противостояния российским зенитно-ракетным комплексам С-400, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Утверждается, что Израиль не афишировал учения, но изучил способы борьбы с ЗРС на совместных учениях с ВВС Греции над островом Крит. Там размещены комплексы С-300 российского производства, передает «Интерфакс».

«Учения, согласно сообщениям, позволили израильским ВВС получить данные о том, как можно «обмануть» или «ослепить» современную зенитную ракетную систему», – отмечается в статье.

Когда состоялись учения и какие самолеты приняли в них участия, не уточняется. Jerusalem Post пишет, что сообщения об учениях появилось на фоне стремления Турции приобрести у России С-400.

Ранее в США выражали опасения из-за покупки Турцией комплексов С-400 у России в связи с тем, что у Анкары очень плохие отношения с Тель-Авивом. Добавим также, что Израиль периодически проводит операции против иранских объектов в Сирии, где дислоцируются российские С-300.

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