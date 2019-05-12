Емельяненко странно отреагировал на сообщение о своем задержании

Телеканал «Звезда» сообщил о «бурной реакции» российского бойца ММА Александра Емельяненко на появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании.

Продюсер телеканала, связавшийся со спортсменом по телефону, сообщил, что сначала Емельяненко бессвязно разговаривал и пытался нагрубить собеседнику.

«Продюсер телеканала «Звезда» открытым текстом разрешил послать меня, вернее, тебя, меня...» – приводятся слова Емельяненко в сообщении на сайте телеканала «Звезда».

Когда с бойцом связались еще раз, Емельяненко опроверг новость о своем задержании. «Глупости это все. Я дома», – заявил он.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сотрудники полиции задержали Емельяненко в Москве, он занимался распитием алкоголя в общественном месте.

Напомним, 1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске после ДТП, в состоянии алкогольного опьянения он припарковал автомобиль на пешеходном переходе, разбив при этом две машины. Его отправили под административный арест на 10 суток.