Страницу главы генштаба Украины в Facebook взломали

Глава генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что его страница в очередной раз была взломана, и добавил, что продолжается «гибридная война».

«В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране. Гибридная война продолжается и мы традиционно будем давать достойный отпор врагу», – написал он в своем Facebook.

Как именно воспользовались его страницей, пока неясно.