Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

Молодой и спортивный Владимир Зеленский одержал над «мнимым алкоголиком» Петром Порошенко победу с разгромным счетом в пиар-войне, заявила телеведущая Тина Канделаки.

«Владимир Зеленский сравнил новые назначения Порошенко с поведением туриста, который перед отъездом пытается забрать с собой гостиничные аксессуары и лишний раз подходит к шведскому столу. Стоит признать – новый украинский президент намного лучше понимает механику цифровых коммуникаций с избирателем», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Порошенко проиграл не только из-за плохого пиара, однако с имиджмейкерами ему не везло все пять лет президентства.

«Как руководитель и менеджер, Порошенко, при всей моей к нему антипатии, на порядок выше Зеленского. Именно ему предлагал пост CEO транснациональный гигант Nestle. Именно он создал большой и успешный бизнес, а присущая ему жадность в среде капиталистов ни разу не порок», – считает Канделаки.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



По ее словам, главной проблемой в публичном образе действующего президента Украины является его мнимый алкоголизм. «На него списывались странности в поведении и принятие неочевидных решений во время встреч на высшем уровне. Виной же перепадам настроения и потере контроля над собой мог быть сахарный диабет, которым страдает Порошенко. Диабет, который исключает алкогольную зависимость», – пояснила она.

Канделаки напомнила, что об этом диагнозе сообщало «Би-би-си Украина» еще в 2014 году.

«Казалось бы, неизлечимая болезнь как часть объективной реальности должна была увеличить уровень эмпатии к человеку. На деле же несведущие граждане Украины видели на протокольных съемках несуразного больного человека в пиджаке, заправленном в брюки, с набитыми бог знает чем карманами, с огромными мешками под глазами и вечно «заспанным» лицом. С этим набором он пытался строить из себя великого полководца, хотя даже военная форма сидела на нем плохо», – заметила она.

«Неудивительно, что молодой, спортивный и likeable Зеленский, чью политику нам только предстоит оценить, выиграл пиар-войну с разгромным счетом. Все, что ему для этого понадобилось, – умение правильно выстроить собственный цифровой образ и высмеять образ своего оппонента. Ну а работу пиарщиков Порошенко иначе как диверсионной не назовешь», – заключила Канделаки.

21 апреля во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом (73%) одержал Владимир Зеленский.

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