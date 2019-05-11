Адвокат Бутиной оказался не в курсе местонахождения россиянки

Россиянка Мария Бутина, которая отбывает тюремный срок в США, была переведена из тюрьмы города Александрия в штате Вирджиния, сообщил адвокат Роберт Дрисколл, отметив, что местонахождение россиянки ему неизвестно.

«Я связался с руководством тюрьмы, ее там нет. Пока неизвестно, куда ее перевели», – заявил адвокат, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в конце апреля суд США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Дата освобождения Бутиной была назначена на 5 ноября 2019 года.

МИД России назвал этот приговор позорным пятном на судебной системе США, а президент Владимир Путин отметил: «Посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего».

Посольство России в Вашингтоне обвинило суд США в «вопиющем беззаконии» и потребовало обеспечить защиту прав и законных интересов в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

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