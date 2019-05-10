Пентагон предупредил о росте стоимости F-35 из-за Турции

Стоимость производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 может вырасти после исключения Турции из программы создания этих самолетов, сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет, это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать оба эти фактора», – цитирует Лорд ТАСС.

Она рассказала, что США пытаются убедить Турцию отказаться от закупки С-400 в пользу американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Другие участники программы создания F-35, по ее словам, поддерживают Вашингтон.

Кроме того, сообщила Лорд, США рассматривают альтернативные Турции источники в рамках цепи поставок по F-35.

«Несмотря на это, мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они применят для своей противовоздушной обороны систему, отвечающую [стандартам] НАТО», – уточнила она.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что страна намерена разъяснить НАТО ошибочность их оценок относительно закупки С-400. До этого он также рассказывал о новом предложении от США по закупке ЗРК Patriot.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки С-400 могут начаться до июля 2019 года.