В Крыму отреагировали на претензии Украины на Керченский пролив

Претензии Украины на Керченский пролив, о которых идет речь в запросе в Международный трибунал по морскому праву, неуместны, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов.

«В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно», –- цитирует Молохова РИА «Новости».

Он отметил, что вопросы суверенитета Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации и прилежащей морской зоны «в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».

Молохов сообщил, что Россия, хоть и не признает юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков, планирует подробно обозначить позицию по этому делу и надеется, что доводы будут тщательно рассмотрены.

В понедельник представители России известили Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) об отказе от участия в слушаниях по делу арестованных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву в апреле. Она требует применить в отношении России временные меры для немедленного освобождения украинских военно-морских судов и моряков.

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.