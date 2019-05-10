Вскрытие показало причину смерти Доренко

В ночь на 10 мая врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко, установив, что причиной смерти стала гемотампонада – нарушение функций сердца.

Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище. В результате у Доренко обнаружили гемотампонаду – скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца, сообщает РБК со ссылкой на источники в бюро судебномедицинской экспертизы.

Напомним, известный журналист, главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин, журналисты и блогеры отреагировали на смерть Доренко.

Позже в сети появились видео момента смерти и попыток врачей реанимировать Доренко.