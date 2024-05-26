Переходный период в Буркина-Фасо продлен на пять лет

Названы главные преимущества «народного ОПК»

Эксперты: Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства

Tекст: Андрей Резчиков

«Народный ОПК» способен оперативно подстраиваться под нужды бойцов в зоне спецоперации. Именно малые предприниматели быстрее реагирует на необходимые изменения, вводят новшества и ноу-хау, перенастраивают производство. Крупным предприятиям сложнее менять систему и технологии, а результат нужен здесь и сейчас. Надо развивать систему малых и микропредприятий в системе ОПК», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

«Моя двоюродная сестра в Краснодаре активно плетет маскировочные сети. То есть «народный ОПК» – это инициатива граждан в помощи фронту... Постоянно происходит живой обмен информацией участников СВО с так называемыми кулибиными, народными мастерами. Даже те, кто не является участником боевых действий, погружается в проблематику СВО. Энтузиасты за счет своего личного времени и ресурсов вносят свой вклад», – отметил эксперт.

Немало кулибиных оказалось среди представителей региональных национально-культурных автономий, в частности, проживающих в России этнических азербайджанцев. Народными умельцами создаются не только средства маскировки, но FPV-дроны, системы радиоэлектронной борьбы и подавления, детекторы беспилотников, «дронобойки», уникальные снайперские ружья и так далее. «Речь идет о помощи бойцам, вопросах технического и инженерного обеспечения. Поставляются беспилотники, маскировочные сети и многие другие вещи, которые позволяют комфортнее чувствовать себя в боевых условиях», – добавляет спикер.

По его мнению, российским производителям военного оборудования нужно брать пример с кулибиных. «Руководители предприятий ОПК должны побывать на фронте, понять, что нужно делать для конкретного бойца, снайпера, танкового, мотострелкового или артиллерийского подразделения. Нужно вникать в любые мелочи, общаться с командирами, брать шефство над конкретным подразделением и получать информацию о том, что им необходимо», – считает Перенджиев.

В субботу президент России Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК призвал активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате.

Сразу после церемонии инаугурации 7 мая Путин встретился с командирами подразделений, участвующих в СВО. Президент указал, что для достижения успехов Россия должна находиться на шаг впереди в технологическом плане. Над этой задачей в настоящий момент работают разные организации: специальные научно-исследовательские учреждения, структуры Минобороны и даже гражданские службы.

В связи с этим он заявил о важности развития «народного ОПК». «Над тем, чтобы эффективно мы с вами воевали на поле боя, думают тысячи людей, не имеющие или не имевшие никакого отношения раньше к военной службе, действуют инициативно и очень эффективно», – отметил глава государства.

«Предприятия ОПК в основном выпускают сложные технические изделия. Ранее был принят закон, чтобы в структуре гособоронзаказа работали малые и средние предприятия. При этом закон допускал, чтобы доля этих предприятий составляла примерно 15% от гособоронзаказа. Но, к сожалению, полностью этот закон так и не заработал. Кулибины могли бы занять нишу по выпуску мелкосерийных изделий и всего того, что меньше всего интересует крупные оборонные предприятия», – считает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

По его словам, призыв президента активнее задействовать ресурсы «народного ОПК» направлен на то, чтобы «процедура включения таких предприятий в систему гособоронзаказа была максимально упрощена». Сейчас, действуя в рамках существующего федерального закона, от момента выхода на конкурс до заключения договора пройдет порядка 190 дней и за это время «потребность изделия может быть критической».

«Если посмотреть на требования федеральных законов по гособоронзаказу, то малые и средние предприятия не смогут соответствовать им. Чтобы изделие рассматривалось государственной комиссией, нужно изготовить десять опытных образов за свой счет и отдать на госиспытания. Не всякое малое предприятие готово идти на такие затраты, хотя их образцы в качестве частной инициативы уже отлично зарекомендовали себя в ходе боевых действий», – рассказал Леонков.

Помимо возможных организационных сложностей кулибины могут столкнуться с проблемой допуска к государственной военной тайне. «Для производства чего-либо нужно иметь допуск. Аттестация предприятий на допуск – это отдельная серьезная процедура», – указывает специалист.

«Понятие государственно-частное партнерство нужно распространить на «народный ОПК». Деятельность таких народных предприятий направлена на помощь фронту, а не получение прибыли. Возможно, можно было бы узаконить связку конкретного взвода с «народным ОПК» в конкретном регионе», – уверен Перенджиев.

Эксперты сходятся во мнении, что назначенный недавно министром обороны экономист Андрей Белоусов сможет наладить систему взаимодействия государства с «народным ОПК». «Речь идет о том, чтобы ресурсы народного производства четко работали на оборону, успех СВО. Все это должно быть юридически оформлено. Помощь «народного ОПК» фронту должна быть поддержана со стороны государства в правовом и управленческом поле», – подчеркнул доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

По мнению Леонкова, новому руководству Минобороны предстоит заняться вопросами упрощения взаимодействия малых предприятий с военным ведомством. «В США уже принимаются законы, которые упростили бы частным предприятиям работу с Пентагоном. То же самое нужно делать и нам. Те инновации, которые подтверждают свою эффективность на поле боя, должны быстрее попадать в войска. Кроме того, кулибины должны иметь заказ, то есть финансирование мелкосерийного производства востребованных изделий», – подытожил Леонков.