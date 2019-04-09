США пообещали продолжать использовать санкции против России

Вашингтон будет и дальше применять санкции в отношении России, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Санкции – очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», – передает его слова ТАСС.

Ранее во вторник российский президент Владимир Путин заявил, что будущее России не зависит от санкций. Кроме того, он указал, что потери Европы от ограничительных мер оказались выше, чем потери России.

Глава МИД России Сергей Лавров также говорил о бесполезности антироссийских санкций.