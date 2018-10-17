Лавров заявил о бесполезности антироссийских санкций США

Москва «в любом случае» найдет способ минимизировать ущерб от санкций Вашингтона, а в будущем вовсе перестанет зависеть от шантажа со стороны США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лавров заявил, что Россия «в любом случае» найдет возможность «сделать так, чтобы минимизировать ущерб» от санкций, «а через какое-то время перестать зависеть от того», чем в Вашингтоне «пытаются шантажировать» Москву, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье глава МИД дал оценку выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

До этого советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ему неизвестно о планах США по введению санкций против госдолга России.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что США не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», хотя эта тема обсуждалась.