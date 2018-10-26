Болтон не подтвердил планы США по санкциям против госдолга России

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ему неизвестно о планах США по введению санкций против госдолга России, сообщает Reuters.

Об этом передает ТАСС.

Ранее Болтон оценил вероятность ввода новых санкций против России. Он также заявлял, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России из-за обвинений в применении химоружия.

До этого в Минфине рассказали о действиях России в случае ввода санкций США против госдолга.