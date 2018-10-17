Болтон в Тбилиси оценил вероятность ввода новых санкций против России

Находящийся с визитом в Тбилиси советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон уже ввел все необходимые санкции против Москвы.

«Все необходимые санкции против России уже введены, часть из них была применена как раз после войны 2008 года», – заявил Болтон, отвечая на вопрос журналиста грузинского Первого канала о том, не планирует ли американская сторона вводить дополнительные санкции против РФ из-за «оккупированных территорий», передает РИА «Новости».

Он добавил, что не знает, будут ли президенты США и России на предстоящей встрече обсуждать вопрос отношений с Грузией, «так как встреча будет короткой и ее график пока не известен».

Ранее на этой неделе советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение по новым санкциям в отношении России из-за обвинений в применении химоружия.