Путин сказал, от чего зависит будущее России

Будущее России не зависит от санкций, а зависит от внутреннего развития, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.

«Будущее России не зависит от санкций, будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичней, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан», – передает слова Путина ТАСС.

Так он ответил на вопрос модератора пленарного заседания, который спросил, каким будет будущее России, если санкции сохранятся в ближайшие 10 лет.

По словам Путина, будущее страны зависит и от того, насколько эффективно будут использованы внутренние ресурсы экономики. В частности, в прошлом году в импортозамещение было вложено около 600 млрд рублей, и оно «эффективно работает».

«У нас замечательная наука, образование. Мы все это должны поддерживать в надлежащем состоянии и двигать вперед. Я уверен, что у нас это получится, в том числе при реализации национальных проектов», – сказал Путин.

Путин: Будущее России не зависит от санкций. Будущее России зависит от нас! pic.twitter.com/mbKKPAHFY6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2019 г.

Москва неоднократно заявляла о бесполезности антироссийских санкций.