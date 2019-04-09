Путин сравнил потери России и Европы от санкций

Президент России Владимир Путин сказал, что Европа в результате введения санкций потеряла вдвое больше, чем Россия.

«По оценкам самой Еврокомиссии, потери Евросоюза составили примерно 50 млрд евро, потери России оцениваются примерно в 25-26. Ясно, что Евросоюз теряет больше, чем мы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

В феврале правительство Италии сообщило о намерении добиться пересмотра санкций в отношении России, заявив, что санкционный режим влечет огромные потери для итальянского бизнеса.