Названы сроки передачи заказчику ледокола «Арктика»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в декабре 2019 года намерена начать ходовые испытания ледокола «Арктика»; передать судно заказчику планируется в мае 2020 года, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

Рахманов сообщил, что летом 2019 года «будет завершена загрузка ядерного топлива, и мы рассчитываем, что в начале декабря (...) ледокол выйдет на ходовые испытания», передает ТАСС.

После «будет работа сдаточной команды, отработка всех систем, механизмов».

В ОСК надеются, что «в рамках отработки и проведения уже ходовых и далее ледовых испытаний ледокол сможет показать, на что он способен».

«Конечная передача судна заказчику планируется на май 2020 года», – добавил Рахманов.

Тем временем глава госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Международного арктического форума заявил журналистам, что одной из задач госкорпорации «Росатом» в 2020 году станет размещение заказа на строительство ледокола «Лидер».

Ранее гендиректор заказчика судов предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка сообщал, что начало эксплуатации головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 намечено на май 2020 года.

В данный момент в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе по заказу Росатома идет строительство трех новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220: головной ледокол «Арктика» и первый серийный ледокол «Сибирь» спущены на воду, второй серийный атомоход «Урал» пока находится на стапелях.

Отметим, что сдача этих ледоколов в эксплуатацию планировалась на 2017-й, 2019-й и 2020 годы соответственно, но затем сроки неоднократно откладывались.

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