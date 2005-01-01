Появились сообщения о возвращении российских Су-57 в Сирию

Российские ВКС перебросили на авиабазу Хмеймим в Сирии один из истребителей пятого поколения Су-57, сообщает издание Al-Masdar News со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание Al-Masdar News ссылается на опубликованные в Сети фотографии, снятые со спутника над авиабазой Хмеймим на юго-западе провинции Латакия. На снимках, предположительно, запечатлен Су-57 под номером 509. Когда именно были сделаны фото, не уточняется.

now on google: Su-57 deployment at Latakia

I think it is #509 pic.twitter.com/HgE1DNFJ5m — rambo54 (@reutersanders) 8 апреля 2019 г.

В марте также сообщалось, что российские штурмовики Су-25, согласно данным со спутниковых снимков, впервые с лета 2018 года вновь появились на российской авиабазе Хмеймим.