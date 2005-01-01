Россия вернула в Сирию штурмовики

Российские штурмовики Су-25, согласно данным со спутниковых снимков, впервые с лета 2018 года вновь появились на российской авиабазе Хмеймим.

«Россия вернула самолеты Су-25 в Сирию», – говорится в Twitter-аккаунте портала ISI.

При этом портал отмечает, что в последний раз на спутниковых снимках Су-25 были замечены в Хмеймиме в июле 2018 года. Вместе с самолетами в регионе была создана инфраструктура для их обслуживания, включая мастерские для сборки и демонтажа.

Журналист Борис Рожин в своем блоге Colonelcassad отмечает, что «в свете слухов о возможной ограниченной операции сирийской армии в Северной Хаме», появление российских самолетов в Сирии «может быть предвестников интенсификации авиаударов по «Ан-Нусре» в дополнение к артиллерийским ударам» сирийских военных.

Ранее на этой неделе сообщалось, что ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов запрещенной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны России.

Перед этим Минобороны опровергало сообщения СМИ об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии.