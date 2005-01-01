Президент Бразилии предупредил о партизанской войне в Венесуэле

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Бразилия и Соединенные Штаты обсуждают меры, которые помогут посеять раскол в венесуэльской армии, и предупредил о возможном начале партизанской войне после свержения главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею», – заявил политик, передает Deutsche Welle со ссылкой на его интервью радиостанции Jovem Pan.

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Болсонару отметил, что в случае военного вторжения в Венесуэлу он обратится к Совету национальной обороны Бразилии и Конгрессу, чтобы принять решение и скоординировать дальнейшие действия. Однако, по мнению Болсонару, даже при свержении Мадуро, вне зависимости от того, кто придет к власти, в стране может вспыхнуть партизанская война, организованная сторонниками Мадуро.

Между тем, в субботу свыше 5 млн венесуэльцев приняли участие в маршах в поддержку правительства Венесуэлы.

Перед этим лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в Каракасе анонсировал начало второй фазы операции «Свобода», которая, по его мнению, должна привести к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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