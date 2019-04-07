На «антиимпериалистический марш» в Венесуэле вышли 5 млн сторонников Мадуро

Свыше 5 млн венесуэльцев приняли участие в субботних маршах в поддержку правительства Венесуэлы, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Латиноамериканский телеканал TeleSUR назвал шествия сторонников Мадуро «антиимпериалистическим маршем».

В столице Боливарианской Республики прошло массовое шествие в поддержку политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

«Сегодня более 5 млн венесуэльцев мобилизовались по всей стране для операции в защиту свободы, и она оказалась успешной», – заявил Мадуро на митинге в Каракасе.

«Давайте вместе наполним радостью и народным колоритом улицы Каракаса, чтобы подтвердить антиимпериалистический настрой Венесуэлы», – призвал Мадуро своих сторонников, пообещав «защищать мир и национальную независимость» вместе с народом.

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Венесуэльская оппозиция также вывела на улицы своих сторонников. Сведений о столкновениях между участниками манифестаций не поступало.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время выступления на митинге в Каракасе анонсировал начало второй фазы операции «Свобода», которая, по его мнению, должна привести к свержению президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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