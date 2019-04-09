Названо число возбужденных за год дел по статье «теракт»

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Российские туристы получили шанс снизить расходы во время отдыха

Крым оказался первым регионом, который намерен отказаться от курортного сбораФото: Maxim Zmeyev/Reuters
Похоже, одна из реформ российского туристического рынка забуксовала. Крым отказывается вводить у себя так называемый туристический сбор – и не исключено, что за ним последуют и другие курортные регионы страны. Почему курорты критикуют новые идеи Минфина и отказываются брать с туристов дополнительные деньги? Подробности...
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Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...

Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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            Названо число возбужденных за год дел по статье «теракт»

            9 апреля 2019, 08:55

            Текст: Евгения Шестак

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            За прошлый год в России было возбуждено 31 дело по статье «теракт»; только один раз преступникам удалось совершить задуманное, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

            «В прошедшем году зарегистрировано 31 преступление (-16,2 % по сравнению с 2017 годом) по ст. 205 («террористический акт») УК РФ, из них лишь в одном случае преступные намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности (Архангельская область)», – цитирует доклад Чайки РИА Новости.

            По словам генпрокурора, практически все преступления были нацелены на то, чтобы помешать дальнейшей реализации политики по борьбе с международным терроризмом в России. И более половины из них напрямую связаны с участием незаконных вооруженных формирований. Большая часть преступлений террористической направленности связана с участием в конфликте в Сирии, они были совершены за пределами России.

            Однако были и случаи, которые специально планировались для подрыва авторитета страны, а также для срыва важных спортивных событий, подчеркивает Чайка.

            В целом, как отмечает генпрокурор, число таких преступлений снизилось более чем на 10%.

            Ранее первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин назвал число предотвращенных за год терактов в России.


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