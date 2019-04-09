Названо число возбужденных за год дел по статье «теракт»

За прошлый год в России было возбуждено 31 дело по статье «теракт»; только один раз преступникам удалось совершить задуманное, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

«В прошедшем году зарегистрировано 31 преступление (-16,2 % по сравнению с 2017 годом) по ст. 205 («террористический акт») УК РФ, из них лишь в одном случае преступные намерения террористов были доведены до конца, в результате чего пострадали трое сотрудников органов безопасности (Архангельская область)», – цитирует доклад Чайки РИА Новости.

По словам генпрокурора, практически все преступления были нацелены на то, чтобы помешать дальнейшей реализации политики по борьбе с международным терроризмом в России. И более половины из них напрямую связаны с участием незаконных вооруженных формирований. Большая часть преступлений террористической направленности связана с участием в конфликте в Сирии, они были совершены за пределами России.

Однако были и случаи, которые специально планировались для подрыва авторитета страны, а также для срыва важных спортивных событий, подчеркивает Чайка.

В целом, как отмечает генпрокурор, число таких преступлений снизилось более чем на 10%.

Ранее первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин назвал число предотвращенных за год терактов в России.