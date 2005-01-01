Зеленский отказался повторно сдавать анализы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы в рамках предвыборной гонки, сообщил представитель его штаба.

Представитель штаба Зеленского заявил, что «анализы сданы в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с процедурой», и «если у кого- то есть сомнения, что они какие-то не настоящие, были какие- то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы - пусть они выясняют», передает ТАСС со ссылкой на телеканал ZIK.

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Отметим, что Зеленский сам выступил с инициативой к президенту Украины Петру Порошенко пройти медицинские тесты на наличие наркотиков и алкоголя в организме.

В субботу украинские СМИ сообщили, что одна из клиник, проверявшая Порошенко на наличие в крови наркотиков и алкоголя, могла быть связана с его бизнес-партнером Борисом Ложкиным.

Алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было.

При этом депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко указал, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Кличко заявил об обмане со стороны и Зеленского, и Порошенко при сдаче анализов. До этого он предлагал кандидату в президенты и действующему украинскому лидеру провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Газета ВЗГЛЯД писала, что анализы Порошенко не изменят народный диагноз.

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