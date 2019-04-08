Порошенко и Зеленский начали агитацию перед вторым туром

Центральная избирательная комиссия Украины с понедельника разрешила кандидатам в президенты вести агитацию перед вторым туром голосования, сообщила пресс-служба ЦИК.

«С сегодняшнего дня разрешена агитация перед вторым туром выборов президента», – передает ТАСС сообщение ЦИК.

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Агитация разрешена по 19 апреля. Предвыборная агитация, которая велась до 8 апреля, является незаконной.

С 8 по 21 апреля кандидаты должны повторно подать имена своих представителей в обновленные территориальные комиссии, а те, в свою очередь, утверждают новый состав участковых избиркомов.

Результаты социологических опросов перед вторым туром разрешено до 18 апреля.

20 апреля на Украине – день тишины.

Официальные результаты второго тура должны быть оглашены не позднее 1 мая.

В воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура выборов. Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Им разрешили вести агитацию.

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