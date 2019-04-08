В Кремле отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу для решения проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. … Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», – заявил пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Песков также заявил, что ситуацию в Донбассе должны урегулировать сами украинцы, Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе и намерен для этого напрямую общаться с руководством России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД