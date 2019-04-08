Песков заявил о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе самими украинцами

Ситуацию в Донбассе должны урегулировать сами украинцы, Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«(Президент России Владимир) Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное – это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом», – сказал Песков, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в случае избрания постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня в Донбассе и намерен для этого напрямую общаться с руководством России.

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