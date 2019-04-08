В Кремле не стали комментировать освобождение Серебренникова

Кремль не имеет права комментировать решение суда освободить режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле не имеют права реагировать на такой поворот дела, мы не имеем права комментировать решение суда. Не будем это делать и сейчас», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в понедельник Мосгорсуд изменил Серебренникову меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Сам режиссер отказался считать это решение победой.

Вместе с ним под подписку были освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум. Продюсер Алексей Малобродский, еще один фигурант этого громкого дела, был отпущен под подписку ранее.

Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии», занимавшейся разработкой мероприятий для проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.