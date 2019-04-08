Серебренников отказался считать победой освобождение из-под домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников, которому в понедельник изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, отказался считать решение Мещанского суда Москвы победой.

«Это еще не победа, но уже почти, мы близко!» – воскликнул Серебренников, обнимая пришедших на заседание коллег и друзей, передает ТАСС.

В ходе заседания Серебренников просил суд именно об освобождении под подписку, называя уголовное преследование «необоснованным».

Посетители Мосгорсуда встретили аплодисментами решение суда об отмене домашнего ареста режиссера, передает РИА «Новости».

Напомним, вместе с ним под подписку были освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры России Софья Апфельбаум, еще один фигурант дела продюсер Алексей Малобродский ранее был отпущен под подписку.

Адвокат Апфельбаум после оглашения решения суда бросила на ходу: «Даже комментировать ничего не хочу, мы идем отмечать!»

Напомним, Серебренников и другие фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии», которая занималась разработкой мероприятий для проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Им грозит до 10 лет заключения. Вину признала только бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.