«Неуязвимый» смертельный грибок распространился по миру

Специалисты во всем мире говорят о все большем распространении потенциально смертельного для человека грибка Candida auris.

Грибок наиболее опасен для людей с уже слабой иммунной системой, однако и здоровые люди могут пострадать, поскольку возбудитель часто устойчив к лекарственным препаратам, передает «Российская газета» со ссылкой на New York Times.

Грибок уже распространился по больницам нескольких американских штатов – Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс.

Издание описывает случай, когда пожилой мужчина был госпитализирован в отделение больницы Маунт-Синай в Бруклине. После анализа крови выяснилось, что он был инфицирован Candida auris.

Возбудитель оказался устойчивым к антибиотикам, поэтому пациент скончался через несколько недель, и врачи обнаружили, что грибок за это время распространился по всей палате. Пришлось делать ремонт, поскольку инфекция въелась в стены и потолок.

Такой же грибок обнаружен в Венесуэле, Испании, Индии, Пакистане и Южной Африке, Великобритании. Около половины пациентов, подхвативших этот грибок, умирает в течение 90 дней. Всего в США было зафиксировано 587 случаев заболевания, из них большая часть приходится на штат Нью-Йорк.