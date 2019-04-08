Полицейский вытащил человека из горящей машины в Хабаровске

Сотрудник полиции в Хабаровске помог выбраться человеку из загоревшегося автомобиля.

Лейтенант полиции Вячеслав Размашкин, находясь за рулем автомобиля увидел, как машина, двигавшаяся в том же направлении, врезалась в столб на обочине и загорелась. Полицейский вызвал экстренные службы и направился к горящей машине, сообщает РИА «Новости»

«Внутри он увидел пассажира, который просил о помощи. Разбив лобовое стекло, сотрудник полиции проник в салон и помог выбраться раненому», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого пострадавшего доставили в больницу.

Руководство УМВД России по Хабаровскому краю решило поощрить лейтенанта Размашкина за смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, уточнила Волк.

Ранее сообщалось что полицейский в Самарской области спас мужчину из горящего дома.