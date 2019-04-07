На украинской границе задержали находящегося во французском розыске россиянина

Украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Доманово» россиянина, которого разыскивали по линии Интерпола правоохранительные органы Франции, сообщила госпогранслужба Украины.

Его должны привлечь к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчину передали сотрудникам нацполиции, данные передали Укрбюро Интерпола в Киеве, сообщается на сайте госпогранслужбы.