ДНР заявила о пресечении провокации ВСУ

Украинские силовики предприняли попытку выдвижения диверсионно-разведывательных групп в районе пункта пропуска «Октябрь» для совершения провокации, сообщил замначальника управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, в 8.30 мск воскресенья две диверсионно-разведывательные группы ВСУ численностью по 15-20 человек выдвинулись в направлении пункта пропуска «Октябрь», передает РИА «Новости».

Одна из групп, рассказал Басурин, должна была спровоцировать военнослужащих ДНР на открытие огня, вторая – после начала боестолкновения «обеспечить потери среди мирного населения», находящегося в районе пункта пропуска «Октябрь» с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции в уничтожении мирных граждан.

Наблюдатели подразделений НМ ДНР своевременно обнаружили выдвижение двух ДРГ, по ним открыли огонь.

Басурин подчеркнул, что украинский президент Петр Порошенко делает все, чтобы второй тур выборов не состоялся.

В пятницу ВСУ обстреляли поселки, находящиеся рядом с Горловкой.