ВСУ обстреляли Русский Край

ВСУ начали обстрел поселков, находящихся рядом с Горловкой, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Украинская армия ведет огонь по поселкам Русский Край и Гольмовский, передает «Русская весна».

Со слов Приходько, в результате обстрела силовиков разрушен жилой дом. О пострадавших не сообщается.

Как сообщили в представительстве ДНР, по Гольмовскому были выпущены три мины калибром 120 мм. Также были зафиксированы обстрелы окраины Горловки, в том числе, снайперами.

31 марта, в день выборов президента Украины, подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов калибром 120 миллиметров. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя в поселке Зайцево под Горловкой.