При обстреле Горловки в день выборов ранены мирные жители

В результате обстрела поселка Зайцево под Горловкой украинскими силовиками ранены два мирных жителя, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

«При обстреле поселка Зайцево двое мирных жителей получили осколочные ранения в шею и живот», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

По его словам, военные ДНР пытаются эвакуировать раненых, скорая помощь проехать не может. На место происшествия также выехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, чтобы уточнить информацию о последствиях обстрела.

Ранее сообщалось, что в день выборов президента Украины подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов калибром 120 миллиметров.