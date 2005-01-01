В Латвии почтят память американских летчиков, сбитых советским истребителем

В латвийской Лиепае в понедельник пройдет акция памяти 10 погибших американцев, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года авиацией ВВС СССР, сообщило минобороны Латвии.

Акция пройдет у памятника погибшим морякам и рыбакам в Лиепае. От минобороны в церемонии примет участие парламентский секретарь Мартиньш Стакис, сообщает Delfi.

8 апреля 1950 самолет-бомбардировщик PB4Y-2 «Приватир» 26-й патрульной эскадрилья ВМС США был сбит советскими истребителями Ла-11 над Балтийским морем в районе Лиепаи. Американский самолет вылетел с авиабазы Висбаден в ФРГ, советские летчики заявили, что нарушитель вел по ним огонь, а сбит был непосредственно над Латвийской ССР. Бомбардировщик упал в море.

По версии США, был сбит частный самолет с экипажем из 10 человек. Однако позже утверждалось, что он был военным, но разведывательным.

Остов самолета и останки летчиков не найдены до сих пор.

Delfi отмечает, что в Лиепае в 2010 году установлена памятная табличка, которую как минимум дважды оскверняли вандалы: под именами погибших американцев вырезали слова «Слава ПВО СССР», а после ее закраски нацарапали заново.