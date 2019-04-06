G7 попросила Россию освободить украинских моряков

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» призвали Москву освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение российской госграницы, говорится в заключительном коммюнике встречи глав МИДов G7.

«Мы выражаем сильную озабоченность в связи с действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих акваториях, что опасным образом усилило напряженность. Мы просим Россию освободить задержанные экипажи и корабли, а также не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив», – передает ТАСС текст заявления «Семерки».

Участники G7 также заявили, что «продолжительность экономических санкций полностью зависит от соблюдения Россией всех обязательств, которые она взяла на себя по Минским соглашениям».

Москва ранее неоднократно заявляла, не является стороной минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны. В Кремле подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками, после чего Москва выразила решительный протест Киеву в связи с грубым нарушением кораблями правил мирного прохода в Черном море.

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