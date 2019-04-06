ВКС испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»

Российские военные испытали новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», это произошло в марте на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Юрий Грехов.

«Комплекс «Панцирь-СМ» (последний вариант ЗРПК) показал свою высокую эффективность по сверхмалым целям типа «квадрокоптер», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

Грехов рассказал, что также был испытан комплекс, который может сбить с курса или посадить беспилотник.

Ранее сообщалось, что серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ» начнется в 2019 году.

«Панцирь-СМ» создается на замену стоящих на вооружении комплексов «Панцирь-С1». В новой версии комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в два раза дальностью – до 40 километров. Комплексы «Панцирь» предназначены для ближней обороны гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.

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