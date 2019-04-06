В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка

В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.

Добровольцев поприветствовал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. «То, чем вы занимаетесь, это очень правильно, честно и важно. Спасибо вам за то, что вы часть своей насыщенной жизни посвящаете такому важному делу, как сохранение памяти о великом подвиге советского народа. И очень здорово, что к вам присоединяется все больше неравнодушных людей. У вас все обязательно получится!» – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С напутственным словом к волонтерам обратилась председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она напомнила, что в прошлом году к шествию Бессмертного полка присоединились более 1 млн человек. «Мы предполагаем, что в этом году людей будет больше. Поэтому задач у нас, соответственно, будет больше. И я уверена, что мы с ними справимся!» – сказала Драгунова.

Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова рассказала о функционале волонтеров. «Сегодня здесь присутствуют 250 тим-лидеров, которые будут набирать свои команды и помогать в организации Бессмертного полка в Москве. А по всей стране в мероприятиях Дня Победы будут принимать участие более 150 тыс. волонтеров Победы. Наша команда растет и становится уже международной. Тот опыт, который есть у вас, поможет организовать волонтерское сопровождение Дня Победы не только в 2019 году в России, но и в юбилейный 2020 год во всем мире», – отметила Амельченкова.

Телеведущий, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Дмитрий Губерниев в видеообращении поблагодарил добровольцев за участие в шествии Бессмертного полка и за заботу о ветеранах. «Поздравляю вас с грядущим праздником Великой Победы!» – сказал он.

Главным гостем стала ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, которая в 17 лет ушла добровольцем на фронт, Анна Марковна Зонова. «Я желаю, чтобы вы всегда помнили о тех, кто защищал нашу Родину! Мне очень обидно, когда в других странах нас называют оккупантами. Очень важно сохранить память и не допустить переписывания истории. Я очень горжусь Вами! Дружбы, здоровья и успеха! И чтобы никогда не было войны!» – сказала она, обращаясь к молодым людям.

Программа обучения включала в себя знакомство тим-лидеров с кураторами и разделение на функциональные группы по основным направлениям работы на шествии: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, волонтеры-медики, фотоволонтеры. Также добровольцы узнали о правилах поведения на массовых уличных мероприятиях, взаимодействии со службами безопасности и работе с командой.

«В волонтерском сопровождении шествия Бессмертного полка я участвую уже в третий раз. Прикоснуться к истории вживую для меня очень важно. Каждый год здесь собирается команда единомышленников и таких же неравнодушных ребят. И я надеюсь, в следующем году я попаду в число волонтеров Международной команды 75-летия Победы», – поделился впечатлениями от обучения тим-лидер функции «Пресс-подход» Никита Ершов.

После обучения тим-лидеры сформируют свои команды и помогут 2,5 тыс. добровольцам обеспечить волонтерское сопровождение главного шествия страны в Москве.

Волонтеры Победы при поддержке Росмолодежи, Роспатриотцентра и региональных органов власти уже в пятый раз станут соорганизаторами празднования Дня Победы в России. Впервые добровольцы помогали 9 мая в 2015 году, а в 2018 волонтерами Дня Победы по всей стране стали уже более 160 тыс. человек.