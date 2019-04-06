Стали известны вакансии с зарплатой более 500 тыс. рублей

Эксперты выяснили, представителям каких профессий работодатели в России готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Самые высокие зарплаты в Москве предлагаются операционным или генеральным директорам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.

Специалисты по указанному направлению должны иметь опыт работы не менее шести лет, свободно владеть английским языком, уметь выводить на рынок новые продукты, быть коммуникабельными.

Также подобный уровень дохода может иметь соискатель вакансии под названием VP PROD в Туле и директор по информационным технологиям в российской столице.

Доход от 3,5 до 5 тыс. долларов предлагается и специалистам, работающим удаленно: это Senior PHP разработчик, PHP Developer (230 – 300 тыс. рублей) и Golang разработчик (4 тыс. долларов), уточняет Newinform.

Ранее были названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов.