Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда назвали наиболее перспективные сферы труда для молодых специалистов со средним и высшим профессиональным образованием.

Здравоохранение, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, а также информационная безопасность оказались наиболее перспективными для молодых специалистов сферами, передает RT.

Также хорошие шансы имеют выпускники со средним профессиональным образованием в сфере обслуживания, педагогики, приборостроения и оптотехники.

Ранее были названы профессии с самой высокой зарплатой.