Пакистан решил освободить из тюрем 360 граждан Индии

Исламабад в апреле намерен освободить 360 граждан Индии, 355 из которых – рыбаки, арестованные и осужденные за лов в пакистанских территориальных водах, сообщил официальный представитель МИД Пакистана Мохаммад Фейсал.

По информации МИД Пакистана, индийцев будут отпускать несколькими группами в период с 8 по 29 апреля, передает ТАСС.

«Мы делаем это в качестве жеста доброй воли и рассчитываем, что Индия ответит на него. Пакистан освободит 360 индийских заключенных, из которых 355 – рыбаки, еще 5 – другие гражданские лица», – цитирует Фейсала телеканал NDTV.

В начале каждого года Индия и Пакистан обычно обмениваются списками задержанных граждан, по этим данным, в настоящее время в индийских тюрьмах находятся 347 пакистанских граждан, значительную часть которых также составляют рыбаки, задержанные за незаконное проникновение в сопредельные территориальные воды. Пакистан рассчитывает, что Нью-Дели ответит на жест доброй воли Исламабада встречными шагами.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот.

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