Предложено разрешить госорганам без суда блокировать подозрительные банковские операции

Государственные органы могут получить право приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам на срок до 10 дней без судебного решения.

Соответствующий законопроект предложен Росинфинмониторингом, передает РИА «Новости».

Согласно документу, внесудебный механизм принятия госорганами решения о временной блокировке может быть распространен на операции, в отношении которых имеются сведения о финансировании терроризма и обороте наркотиков. При этом информация, имеющаяся в распоряжении госорганов, должна быть исчерпывающей и задокументированной.

Решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией из числа руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей, а также руководителей территориальных органов МВД и ФСБ. Уточняется, что в случае приостановки банковских операций госорганы будут обязаны в течение суток уведомить об этом генпрокурора России, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора.

В конце прошлого года «Единая Россия» потребовала от Центрбанка довести до банков четкие и однозначные критерии, по которым банки могут блокировать счета и требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций в пределах 1 тыс. рублей.