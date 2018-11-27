«Единая Россия» потребовала от ЦБ довести до банков критерии блокировки карт

Центробанк России должен довести до банков четкие и однозначные критерии, по которым банки могут блокировать счета и требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций в пределах 1 тыс. рублей, заявила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко.

«Мною было направлено официальное обращение на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить банкам те критерии, по которым они могут блокировать счета и требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы – в пределах 1 тыс. рублей», – приводит ее слова пресс-служба «Единой России».

По ее словам, банки требуют от людей письменные обоснования экономического смысла перевода средств и документы, которые подтверждают происхождение денежных средств, а также письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты.

«Иначе как самоуправством это не назовешь. Финансово-кредитные организации, борясь с кибермошенничеством, не должны забывать о презумпции невиновности, здравом смысле и интересах клиентов», – сказала Кувычко.

Напомним, по информации СМИ, ряд коммерческих банков приостанавливают операции по переводам, чаще всего небольших сумм, временно блокируют карты и требуют от клиентов дополнительные подтверждающие документы.

«Начиная с 26 сентября, у банков появилась возможность блокировать операции по счету в случае, если они посчитают, что какая-либо из них является нетипичной и подозрительной для клиента. Изменения в действующем законодательстве, напомню, были направлены на борьбу с хищениями и профилактику мошеннических преступлений», – отметила Кувычко.

Она выразила сожаление в связи с тем, что некоторые банки проявляют «избыточную заботу об интересах клиента», что в итоге приводит к проблемам для людей.

«Представим, что вы совершите транзакцию в аэропорту перед вылетом, после чего ваша карта по неизвестным причинам будет заблокирована. Время и нервы будут потеряны, а репутация банка в ваших глазах существенно пострадает», – резюмировала Кувычко.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Ранее СМИ сообщили, что российские банки, в том числе Сбербанк, начали требовать от клиентов объяснение переводов в пределах 1 тыс. рублей. Сбербанк заявил, что не располагает информацией о массовых блокировках карт или счетов клиентов.