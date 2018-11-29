Британские ученые обнаружили «железную планету»

Астрономы из Великобритании открыли в созвездии Девы планету, почти полностью состоящую из железа и никеля.

Планета была открыта при изучении одного из ближайших к Земле белых карликов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Science.

Наблюдая за белым карликом, планетологи увидели внутри газопылевого кольца мертвой звезды небольшой, но очень «твердый» объект. Астрономы отметили, что по своему диаметру – около 600 км – объект сопоставим с другими карликовыми планетами, вроде Цереры и Весты. При этом его масса ввиду сверхвысокой плотности материи оценивается выше в 10–20 раз. Отмечается также, что год на планете длится всего 120 минут.

По мнению ученых, открытая планета являет собой ядро или осколок ядра более крупной каменистой планеты или газового гиганта, разбитых белым карликом.

Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало снимок столкновения двух галактик в созвездии Геркулеса.

В конце прошлого года ученые рассказали, что продолжительность жизни Солнца оценивается в 10 млрд лет, при этом половина этого срока уже прошла.