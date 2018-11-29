Ученые рассказали, когда погаснет Солнце

Продолжительность жизни Солнца оценивается в 10 млрд лет, примерно половина этого срока уже прошла, рассказал директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН Владимир Кузнецов.

«Солнце находится на главной последовательности в эволюции звезд. Это признак того, что в недрах Солнца устойчиво происходит термоядерная реакция как основной источник солнечной энергии. Время жизни звезды на главной последовательности – самое долгое в ее эволюции и составляет около 90%», – рассказа Кузнецов в интервью РИА «Новости».

По его словам, длительность существования Солнца оценивается в 10 млрд лет, и почти 4,5 млрд лет из них уже прошло.

Он рассказал о стадиях умирания Солнца. Сначала там выгорит весь водород, потом начнет выгорать гелий, далее – более тяжелые элементы. Примерно через 5 млрд лет баланс сил в недрах звезды изменится, она превратится в красного гиганта, увеличившись до орбиты Венеры.

Затем Солнце поглотит внутренние планеты, включая Землю, и начнет остывать. Потом светило станет мертвым белым карликом радиусом в 10 километров, вокруг которого будут вращаться останки Марса, Юпитера и Сатурна.

Ранее в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) сообщали, что в 2019 году начнется рост солнечной активности.

В ноябре международная команда астрофизиков нашла в одном из созвездий Млечного пути двойную звездную систему, в которой может случиться опасный всплеск гамма-лучей.