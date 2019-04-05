В России впервые провели операцию в экзоскелете

Волгоградские хирурги провели первую операцию в экзоскелете верхних конечностей, сообщил один из создателей устройства, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медуниверситета Александр Воробьев.

Воробьев сообщил, что экзоскелет создали, чтобы помочь врачам, которые много часов проводят за операционным столом, передает РИА «Новости».

«Этот экзоскелет должен иметь опору, куда хирург может положить руки, чтобы они были в состоянии невесомости», – рассказал он.

Кроме того, специальные эластичные тяги облегчают нагрузку на позвоночник.

Первая операция в экзоскелете состоялась в конце марта и длилась более часа. Ее провела врач акушер-гинеколог Волгоградской областной клинической больницы № 1 Виктория Сейкина.

По словам медика, это было «очень волнительно и удобно».

Как отметил Воробьев, волгоградские бизнесмены уже заинтересовались устройством, но пока это единственный экземпляр.

Старший научный сотрудник лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра Федор Андрющенко пояснил, что экзоскелет лишь кажется простым: каждая его деталь высокой сложности, а любое соединение или отверстие относится к высокоточным.