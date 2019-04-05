Экологическая акция #СохранимЛес пройдет в России 7 апреля

Команда «Молодежка ОНФ» проведет 7 апреля всероссийскую экологическую акцию по сбору макулатуры #СохранимЛес, целью которой является сохранение целостности «Зеленого щита».

«Переработка одной тонны макулатуры может сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. киловатт электроэнергии и не затрачивать при производстве химикаты, так как сокращается выброс в атмосферу до 1700 килограмм углекислого газа. А главное то, что можно избежать вырубки более одного миллиона гектар леса за один год!» – указали организаторы акции на сайте Молодежка ОНФ.

#СохранимЛес – всероссийская акция «Молодежки ОНФ» по сбору макулатуры с целью сохранения целостности «Зеленого щита», который является природным каркасом городов. В него входят реки, леса, береговые линии, озера и пруды.

В рамках акции в городах 85 субъектов России будут определены специальные пункты приема использованной бумаги, картона и газет, куда любой желающий сможет принести и сдать макулатуру. Собранную макулатуру передадут региональным операторам для дальнейшей переработки, а на сайте «Молодежка ОНФ» опубликуют рейтинг самых активных регионов по результатам акции.

«Сегодня многие говорят о необходимости сортировки и переработке мусора. Но зачастую даже не знают, с чего начать. Отделить бумагу от других отходов – одна из самых простых и понятных задач. Традиция сбора макулатуры в нашей стране была отличной, ее надо возрождать. … Акция #СохранимЛес – это то, что мы можем сделать здесь и сейчас, чтобы улучшить экологию в нашей стране. Меньше говорить и больше делать – вот что нужно», – заявил заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Отметим, что в феврале и марте в 47 субъектах России уже прошли экологические рейды «Молодежки ОНФ». В результате активисты выяснили, что порядка 40% жителей положительно и ответственно относятся к сортировке отходов.

В марте президент Фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин в ходе экспертного совещания «Роль общественных сил в формировании и реализации экологической повестки» заявил, что в России необходимо сформировать ситуацию, при которой общество и власть совместно принимают решения в экологической сфере, а не взаимно блокируют друг друга.