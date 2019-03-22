Эксперты обсудили подходы к решению экологических проблем России

В России необходимо сформировать ситуацию, при которой общество и власть совместно принимают решения в экологической сфере, а не взаимно блокируют друг друга, заявил президент Фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин в ходе экспертного совещания «Роль общественных сил в формировании и реализации экологической повестки».

Участники встречи обсудили вопросы экологической безопасности и реализацию национального проекта «Экология», в том числе, перспективы развития системы сбора и переработки мусора, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор международных программ Центра гуманистической экологии и культуры Маринэ Восканян в ходе совещания также отметила, что необходимо развивать механизмы учета мнения граждан.

Несколько других участников подчеркнули связь решения экологических продлем с территориальным планированием и развитием территорий.

Модератор дискуссии, член экспертного совета «Единой России» Андрей Громов обозначил актуальность подготовки общественного рейтинга эффективности реализации национальных проектов в территориях.

Также несколько инициатив и оценок ситуации высказали глава направления «Зеленая экономика» в Институте исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Семенцов, председатель профсоюза садоводов России Людмила Голосова, заместитель генерального директора «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев и т.д.

Кроме того, на совещании участники обозначили вопросы, требующие решения в ближайшее время. К ним отнесли вопросы, касающихся проектов мусорных полигонов, против которых протестуют гражданские объединения и эксперты.

По итогам совещания принято решение сформировать общественно-экспертную группу. Она займется анализом проблемных ситуаций и разработкой рекомендаций по выявленным проблемам.